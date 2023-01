Vancouver, B.C. – 25. Januar 2023 /IRW-Press/ – Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA ) („Canagold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Taku River Tlingit First Nation („TRTFN“) eine Vereinbarung im Hinblick auf die Erschließung des unternehmenseigenen Projekts New Polaris („New Polaris“ oder das „Projekt“) unterzeichnet hat. Das Projekt liegt innerhalb des traditionellen Territoriums der TRTFN, rund 100 Kilometer südlich von Atlin (BC).

Canagold kündigt Vereinbarung mit der Taku River Tlingit First Nation für das Vorzeigeprojekt New Polaris an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer