Kommunale Wirtschaft und Wirtschaftsweise Grimm für längere AKW-Laufzeiten

Zwar richteten sich die Stadtwerke seit Jahren auf "die neue Welt ohneAtomkraft" ein, und daran sollte auch nicht gerüttelt werden. "Aber: In einerSituation, in der wegen des Ukraine-Krieges die Versorgungssicherheit massivunter Druck gerät, weil kein russisches Gas mehr kommt, erscheint es unszumindest sinnvoll, alle Optionen zu diskutieren und nicht vorschnellauszuschließen", so der VKU-Hauptgeschäftsführer.Die Energieexpertin und "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm argumentierte ebensogegen das AKW-Aus schon in diesem April: Auch bei einem massiven Ausbau derErneuerbaren "werden wir in den kommenden 2 bis 4 Jahren nicht ausreichendErzeugungskapazitäten haben, um die angespannte Lage am Strommarkt zuberuhigen", sagte die Wissenschaftlerin der "NOZ". "Die Laufzeitverlängerung derAtomkraftwerke würde nach unseren Berechnungen die Strompreise um 8 bis 12Prozent senken, und zwar in Deutschland, aber auch in den Nachbarländern.Außerdem müssten wir nicht so viel Kohle verstromen."Die CO2-Emissionen Deutschlands wären dann um 30 bis 40 Millionen Tonnenniedriger, so die "Wirtschaftsweise" und Regierungsberaterin. Das senke denCO2-Preis und schaffe Luft für andere Emittenten, die sonst hoheVermeidungskosten in Kauf nehmen müssten oder nicht produzieren könnten. Zudemkönne auch Gas im Stromsektor eingespart werden. Grimms Fazit: "Insgesamt gibtes also einige Argumente dafür."Der Link zum Webartikel: http://www.noz.de/ 44019689Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5425696OTS: Neue Osnabrücker Zeitung