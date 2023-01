Lennertz & Co. baut Führungsteam weiter aus / Neuzugänge verstärken die Bereiche Human Resources und Finance inklusive Fondsadministration

Hamburg (ots) - Das inhabergeführte Family Office Lennertz & Co. setzt sein

Personalwachstum mit der Neueinstellung von zwei Führungskräften fort. Angelina

Gaede wird künftig den Finance-Bereich und Caroline Militzer den Bereich Human

Resources (HR) verantworten.



"Unser Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Kern unserer

Philosophie ist der hohe Anspruch an Qualität und Professionalität in der

Betreuung und Beratung unserer Mandanten und daher freuen wir uns über die

beiden Expertinnen, mit deren Know-how wir uns weiter im operativen Geschäft

verbessern werden", sagt Philipp Lennertz, geschäftsführender Gesellschafter des

Family Office.