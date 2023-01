Tarachi Gold kündigt Verkauf des Magistral-Projekts an

Vancouver, British Columbia (26. Januar 2023) - Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (OTCQB: TRGGF) (Frankfurt: 4RZ) ("Tarachi" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-co ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine verbindliche schriftliche Vereinbarung (die "schriftliche Vereinbarung") mit Compañia Minera de Atocha S.A. de C.V. ("Atocha"), einem privaten mexikanischen Bergbauunternehmen mit produzierenden Minen in den Bundesstaaten Durango und Zacatecas, über den Verkauf des unternehmenseigenen Projekts Magistral in Durango, Mexiko (das "Projekt Magistral") unterzeichnet hat. Das Unternehmen wird auch seine Privatplatzierung, die bereits am 14. Dezember 2022 angekündigt wurde, stornieren.

Nach Abschluss der in der schriftlichen Vereinbarung vorgeschlagenen Transaktion (die "Transaktion") wird Tarachi 100 % seines Eigentums an TGMEX Silver S.A. de C.V. ("TGMEX"), dem sämtliche Vermögenswerte des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Projekt Magistral gehören, an Atocha übertragen. Im Gegenzug wird Atocha Barzahlungen in Höhe von etwa 5.700.000 US$ (ca. 7,6 Millionen C$) leisten.

"Diese Transaktion stellt für Tarachi eine Gelegenheit dar, unsere Beteiligung am Projekt Magistral zu einem guten Wert in harte Dollar umzuwandeln", sagte Cameron Tymstra, President und CEO von Tarachi. "Es war ein schwieriges Jahr für den Junior-Goldsektor und es war schwierig, auf herkömmliche Weise Geld für die Projekterschließung zu beschaffen, insbesondere für Anlagen mit einer kürzeren Lebensdauer der Mine wie das Projekt Magistral. Wir freuen uns, nach Abschluss der Transaktion mit einer starken Cash-Position voranzukommen, die uns die Flexibilität bietet, andere Goldprojekte in Nordamerika mit einem höheren Wertschöpfungspotenzial zu verfolgen."

Bedingungen der schriftlichen Vereinbarung

Als Gegenleistung für die Übertragung von TGMEX wird Atocha bei Abschluss der Transaktion eine Barzahlung an Tarachi in Höhe von 4.050.000 US-Dollar (die "Anfangszahlung") leisten. Die folgenden zusätzlichen Barzahlungen (zusammen die "Zusatzzahlungen") werden ebenfalls an Tarachi gezahlt:

500.000 US$, wenn 50 % der Abraumhalden auf dem Projekt Magistral (die " Magistral-Abraumhalden ") abgebaut, verkauft und/oder verarbeitet wurden oder nach dem ersten vollständigen Kalenderjahr des Betriebs auf dem Projekt Magistral, je nachdem, was zuerst eintritt;