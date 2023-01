NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 135 auf 130 Euro gesenkt. Der wohl ziemlich konservative Ausblick dürfte den Aktien kaum helfen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte Februar. Sie kappte ihre Ergebnisschätzungen für den Flugzeugbauer bis 2025 um bis zu zwölf Prozent./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 13:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 121,0EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst:

Kursziel: 130 Euro