Das düstere Fantasy-Strategie-Rollenspiel Redemption Reapers erscheint am 22. Februar

Tokio (ots/PRNewswire) - Der neueste Epos von Binary Haze enthüllt neue

Darsteller, Figuren und ein erweitertes Kampfsystem



Redemption Reapers

(https://store.steampowered.com/app/2139300/Redemption_Reapers/) , das düstere,

von Adglobe entwickelte und von Binary Haze Interactive (https://bhaze.com/) (

ENDER LILIES: Quietus of the Knights (https://enderlilies.com/) )

herausgebrachte Fantasy-Strategie-Rollenspiel, bereitet sich auf seinen Angriff

auf das Böse vor. Der Start ist für Mittwoch, den 22. Februar 2023 um 7:00 Uhr

pazifischer Zeit auf Steam für Windows PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch

geplant.



Das von einem beachtlichen Aufgebot an AAA-Branchenveteranen unterstützte

Redemption Reapers ist ein von Regisseur Hiroyuki Kobayashi (Produzent von ENDER

LILIES: Quietus of the Knights) erdachtes Originalspiel, dessen Spielbalance von

Masayuki Horikawa, einem Veteranen im Bereich der taktischen Rollenspiele

(Regisseur von Fire Emblem, Planung von Kingdom Hearts III ), Tomokazu Fukushima

(Drehbuch - Metal Gear Solid , Freedom Wars ) und Rei Kondoh (Musik - Bayonetta

-Reihe, Fire Emblem -Reihe) erstellt wurde.