Airbus - Rücksetzer zum 10er-EMA

Zuvor hieß es im Insight: "Das Kursziel um 120 Euro wurde erreicht. Jetzt sollte zunächst ein Rücklauf bis in den Bereich des 10er-EMA abgewartet werden, wo sich dann möglicherweise neue Long-Positionen anbieten könnten." Der 10er-EMA wurde erreicht. Es bietet sich nun eine Long-Chance im Bereich um den 10er-EMA im Tageschart an. Der Aufwärtstrend ist aktuell weiterhin klar intakt, die Aktien von Airbus befinden sich lediglich in einer Korrektur.

Trading-Strategie: