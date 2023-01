JPMORGAN stuft LUFTHANSA AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,70 Euro belassen. Angesichts der starken Bilanz und der Rückzahlung von Staatshilfen sehe er die Lufthansa weiterhin als die "sauberste Aktienstory" unter den Netzwerk-Fluggesellschaften, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Airline profitiere derzeit von der anhaltend starken Passagiernachfrage nach der Covid-Pandemie. Trotz des 40-prozentigen Kursanstiegs in den vergangenen drei Monaten bestehe weiterhin Spielraum für eine überdurchschnittliche Entwicklung, die von Gewinn- und Free-Cashflow-Steigerungen getrieben werden dürfte./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 19:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 9,759EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,70

Kursziel alt: 10,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m