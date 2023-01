Der australische Explorer American West Metals (ASX: AW1; FRA: in Kürze) will sein 2022 durch neue hochgradige Kupferentdeckungen stark gewachsenes Vorzeigeprojekt Storm auf Somerset Island im arktischen Archipel von Nunavut, Kanada, in dieser Saison mit bis zu 10.000 Metern Reverse-Circulation-Bohrungen massiv vorantreiben.



American West hat eine Option auf eine 80%ige Beteiligung am Projekt Storm. In der vergangenen Saison hatte das Unternehmen auf der insgesamt mehr als 3.000 km² großen Lizenz ein potenziell großes sedimentäres Kupfersystems entdeckt. Der Fußabdruck der oberflächennahen, hochgradigen Kupfermineralisierung bei Storm wurde bis dato auf einer Fläche von etwa 40 ha mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit der Mineralisierung von 24 m @ 2,15 % Cu (gewichteter Durchschnittsgehalt aus 32 Bohrlöchern) definiert. Bislang wurden vier Hauptzonen der Mineralisierung identifiziert. Auf dem Stormprojekt gibt es zahlreiche unerforschte Ziele innerhalb eines 120 km langen mineralisierten Trends, darunter das Kupferprojekt Tempest, wo 10 Schürfproben >1% Cu und bis zu 32% Cu in Gossans ergaben.

First Tin: Große Chancen, in Australien zusätzlichen Wert zu schaffen!

Kurz vor Ende des vergangenen Jahres hatte First Tin (WKN A3CWWW / London 1SN) mit erfreulichen Bohrergebnissen vom Zinnprojekt Tellerhäuser in Sachsen auf sich aufmerksam gemacht. Zu Beginn des neuen Jahres kann die Gesellschaft nun mit vielversprechenden Resultaten vom Taronga-Projekt in Australien nachlegen.Wie die von CEO Thomas Bünger geführte Firma nämlich meldet, wiesen jüngst auf Taronga durchgeführte Bohrungen eine Ausdehnung des aktuellen Ressourcengebiets – der sogenannten SW extension – um 350 Meter nach Südwesten nach!

Ucore Rare Metals startet Seltenen Erden-Trennung mit neuer RapidSX-Technologie

Was hat der Westen der Dominanz Chinas bei den Lieferketten für Seltene Erden entgegenzusetzen? Die in Halifax, Nova Scotia, ansässige Ucore Rare Metals Inc. (TSXV: UCU; OTCQX: UURAF; FRA: U9UA), verspricht nordamerikanischen OEMs eine saubere und zugleich wettbewerbsfähige Alternative – dank neuer Technologie. Wie das Unternehmen heute mitteilt, nimmt dieser Tage die erste Demonstrationsanlage mit der neuentwickelten RapidSX™-Extraktions-Technologie am Standort Kingston, Ontario, ihren Betrieb auf.

Sonoro Gold: Fünf wichtige Komponenten für den langfristigen Erfolg

John Darch ist nicht nur der Chairman von Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) sondern auch ein mit den Tücken des Marktes und den Besonderheiten der Rohstoffbranche bestens vertrauter Fachmann. In einem Interview wurde er kürzlich gefragt, welche Gründe ihn dazu bewogen haben, bei Sonoro Gold einzusteigen. Seine Antwort ist ebenso aufschlussreich wie interessant, denn er berichtete, dass fünf wesentliche Komponenten darüber entscheiden, ob ein Unternehmen am Ende Erfolg hat oder nicht – und bei Sonoro Gold waren alle fünf schon bei seinem Einstieg ins Unternehmen vorhanden.

Lithiumplay Q2 Metals legt mit Privatplatzierung über 10 Mio. CAD nach

Q2 Metals Corp. (TSX.V: QTWO | OTCQB: QUEXF | FSE: 458) nutzt das große Interesse an seinem Lithium-Hartgesteinprojekt Mia in James Bay, Quebec, um nur wenige Wochen nach einer Kapitalrunde bei 0,10 CAD eine wesentlich größere Kapitalerhöhung bei 0,50 CAD nachzuschieben.Das Unternehmen kündigte am gestrigen Mittwoch an, dass es 10 Mio. CAD aufnehmen will. Ein Teil der Kapitalerhöhung besteht aus so genannten Flow Through Einheiten, die in Kanada steuerbegünstigt sind und deshalb zu einem Preis von 1,04 CAD ausgegeben werden.

Analysten bewerten Element79 Gold mit Outperform

Die Analysten von Noble Capital Markets haben in einem aktuellen Research die Aktien von Element79 Gold (WKN A3E41D / CSE ELEM) unter die Lupe genommen und bekräftigen ihr Rating Outperform. Wie die Experten ausführen, wolle das Unternehmen von CEO James Tworek nun vor allem seinen Fokus neu setzen. Während in den vergangenen zwei Jahren die Entwicklung von Element79 vor allem durch Akquisitionen geprägt gewesen sei, verfolge die Gesellschaft nun aktiv Verkäufe, Spin-Offs oder Joint Ventures für seine Projekte in Nevada (Battle Mountain-Portfolio) – abgesehen vom Flaggschiffprojekt Maverick Springs.

Pulsar Helium sichert sich vorbörslich 2,9 Mio. CAD in überzeichneter Privatplatzierung

Der private Heliumexplorer Pulsar Helium Inc. hat bei einer vorbörslichen Privatplatzierung insgesamt 2,9 Millionen CAD eingenommen. Wie das Unternehmen heute mitteilt, war die Platzierung deutlich überzeichnet und lag erheblich über dem ursprünglichen Zielbetrag von 1 Mio. CAD. Insgesamt wurden 12.924.775 neue Sonder-Warrants zu einem Preis von je 0,225 CAD ausgegeben. Diese Warrants werden spätestens in vier Monaten oder im Falle eines erfolgreichen Börsengangs schon früher automatisch im Verhältnis 1:1 in Stammaktien umgetauscht und sind nach dem Börsengang sofort frei handelbar.

Askari Metals: Gesteinsproben bestätigen Seltene Erden auf Barrow Creek

Eigentlich ist das Barrow-Creek-Projekt in der Provinz Northern Territory von Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) als ein Lithiumprojekt bekannt. Doch nun deuten neue Gesteinsproben an, dass die Liegenschaft auch über Seltene Erden verfügen könnte, denn die Ergebnisse des jüngsten Feldprogramms weisen vielversprechende Proben mit bis zu 4.553 ppm TREO aus. Wenn die investierten Anleger bislang an das Barrow-Creek-Projekt von Askari Metals dachten, so kam ihnen vor allem die aussichtsreiche Lithiumvererzung in den Sinn.

FYI Resources und Alcoa wollen HPA-Kleinproduktionsanlage baldmöglichst in Betrieb nehmen

In enger Abstimmung arbeiten die Partner FYI Resources (ASX:FYI; FRA: SDL) und Alcoa Ltd. (NASDAQ: AA) ihren selbstgesteckten Aufgabenkatalog ab, um die finale Investitionsentscheidung für den Bau der weltweit ersten Kleinproduktionsanlage für hochreines Aluminiumoxid (HPA) auf Kaolinbasis vorzubereiten. Wie FYI Resources heute mitteilt, haben die Partner auf wichtigen Feldern große Fortschritte gemacht und „eine solide technische und kommerzielle Grundlage für das HPA-Projekt geschaffen“.

First Phosphate: Phosphatvorkommen in Québec besonders geeignet für LFP-Batterien

Das (noch) private kanadische Explorationsunternehmen First Phosphate ist die erste Firma im ansonsten von Düngemittelrohstoffen dominierten Phosphatsektor, die sich ausschließlich auf die Gewinnung und Veredelung von Phosphat als Grundstoff für die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie spezialisiert hat. First Phosphate strebt hohe Reinheitsgrade an und legt besonderen Wert auf hohe ESG-Standards.

Max Resource: Erste Bohrungen bestätigen hohe Kupfer-Silber-Gehalte auf Cesar-Projekt

Mit seinen ersten Bohrungen auf dem Cesar-Projekt im Nordosten von Kolumbien hat Max Resource Corp. (TSX.V: MAX; OTC: MXROF; Frankfurt: M1D2) auf Anhieb eine gute Trefferquote erzielt. In 12 der ersten 14 Bohrlöcher wurden Malachit- und Chalkosit-Zonen durchteuft, wobei in 6 Bohrlöchern eine bedeutende Kupfer-Silber-Mineralisierung gefunden wurde, einschließlich Bonanza-Gehalte mit 18,5 % Kupfer und 292 g/t Silber auf 0,8 m

P2 Gold legt erste Ressource zum Goldprojekt BAM vor!

Erst vor wenigen Tagen hatten wir berichtet, dass das erste Quartal 2021 für den Gold- und Kupferexplorer P2 Gold (WKN A2QCBZ / TSXV PGLD) sehr ereignisreich werden könnte – und damit haben wir wohl Recht gehabt. Denn das Unternehmen von CEO Joe Ovsenek meldete soeben die erste Ressourcenschätzung für das BAM-Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia, die sich gleich auf über eine halbe Million Unzen Goldäquivalent (Gold und Silber) beläuft!

Lucapa Diamond: Deshalb war der jüngste Fund so wichtig

Mitte Januar hatte die Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) berichtet, dass bei der Verarbeitung einer weiteren Großprobe aus der Lulo-Mine 41 Diamanten mit einem Gesamtgewicht von 66,05 Karat (1 Karat = 0,2 Gramm) entdeckt wurden. Darunter auch zwei spezielle Diamanten mit einem Gewicht von 15,27 und 12,37 Karat. Sie sind der Beweis dafür, dass die Lulo-Mine auch eine primäre Diamantenquelle beheimatet.

