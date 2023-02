Der Index enthält mindestens 20, höchstens 50 weltweiten Top-Unternehmen der Abfallwirtschaft, wobei Unternehmen mit Aktivitäten in der Abfallvermeidung, -verarbeitung und -behandlung, -recycling, -entsorgung und Energierückgewinnung erfasst werden. Stärkstes Gewichtungskriterium ist die Marktkapitalisierung, wobei das Höchstgewicht eines Unternehmens auf 15 Prozent beschränkt wird. Die Liquidität und Einhaltung der Indexregeln werden vierteljährlich überprüft, ordentliche Indexanpassungen (Rebalancings) erfolgen halbjährlich.

Die Top 3 kommen aus den USA und stellen gemeinsam knapp 45 Prozent der Gewichtung (Waste Management Inc, Waste Connections Inc und Republic Services). Die Top 15 vereinen knapp 90 Prozent der Gewichtung auf sich: Veolia Environment (7,7 Prozent), LKQ Corp, Darling Ingredients, United Utilities Group, Severn Trent, Umicore, Donaldson, Clean Harbours, Tomra Systems, Stericycle, Kurita Water Industries, Casella Waste Systems (1,8 Prozent). Zwei Drittel der Indexgewichtung sind in US-Unternehmen investiert, 23 Prozent in Europa (nahezu hälftig in Euro und britischem Pfund).

Dividenden werden reinvestiert

Die aktuelle Zusammensetzung kann auf den Webseiten von SG Index (sgi.sgmarkets.com) unter dem Kürzel SGIXGWM nachvollzogen werden. Der vom Open-End-Zertifikat mit der ISIN DE000SQ7VXM7 abgebildete Customized-Net-Total-Return-Index reinvestiert etwaige Netto-Dividenden (customized, weil US-Dividenden nur zu 55 Prozent). Die Managementgebühr beträgt 0,8 Prozent p.a.; die Geld-Brief-Spanne beläuft sich auf 1 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Das Zertifikat ermöglicht ein systematisches, weltweit diversifiziertes Investment in die Wertschöpfungskette des Waste-Management-Sektors. Die Unternehmen könnten von der steigenden Dringlichkeit von Abfallvermeidung, -entsorgung und -recycling in Industrie- und Schwellenländern sowie den teils inflationsgeschützten Entgeltstrukturen profitieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf auf den Global Waste Management Index oder von Anlageprodukten auf den Global Waste Management Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen