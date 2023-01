Millennial Potash Corp. gibt Jason Wilkinson als Chief Executive Officer für die Leitung des Kaliprojekts Banio bekannt

31. Januar 2023. Millennial Potash Corp. (MLP: TSX.V) („MLP“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ...) (ehemals Black Mountain Gold USA Corp.) freut sich, bekannt zu geben, dass es Jason Wilkinson, M. Sc., als Chief Executive Officer (CEO) eingestellt hat, um ab 1. Februar 2023 die Arbeiten des Unternehmens auf seinem neu erworbenen Kaliprojekt Banio in Gabun zu leiten. Der derzeitige CEO Graham Harris wird MLP als Direktor und Senior Vice President Capital Markets erhalten bleiben.

Farhad Abasov, Direktor, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass Jason Wilkinson zu MLP stößt, während wir uns auf die Exploration und Entwicklung unseres neuen Kaliprojekts in Gabun konzentrieren. Jason Wilkinson ist seit fast 15 Jahren im Kaligeschäft tätig, zuletzt bei South Harz Potash für deren Kaliprojekte in Deutschland. Von 2009 bis 2015 war Jason Projektmanager und Chief Operating Officer (COO) der Tochtergesellschaft von Allana Potash in Äthiopien und begleitete das Projekt in der Danakhil-Senke von der Exploration bis zum Abschluss einer Machbarkeitsstudie, der Durchführung erster Testarbeiten mit Untertagelaugung und der anschließenden Übernahme durch Israel Chemicals Ltd. Jason hat in allen Positionen, die er innehatte, hervorragende Arbeit geleistet, und wir sind sehr froh, dass Jason unsere Kalibetriebe bei Millennial leitet. Mit seiner Erfolgsbilanz in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und unter schwierigen Bedingungen wird Jason entscheidend dazu beitragen, Millennials Entwicklungsprogramm in den nächsten Monaten voranzutreiben.“

Jason Wilkinson hat einen M. Sc. in Mineralexploration von der Royal School of Mines und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bergbau und in der Exploration, einschließlich umfangreicher internationaler Erfahrungen in den Bereichen Gold, Kupfer und Kali. Herr Wilkinson war vor kurzem Chief Operating Officer bei South Harz Potash und leitete alle Explorationsprogramme, einschließlich der Durchführung einer Scoping-Studie auf vier Bergbaulizenzen in Thüringen, Deutschland. Vor seiner Zeit bei South Harz war Herr Wilkinson als COO/Geschäftsführer für Allana Potash Corp.‘s äthiopischer Tochtergesellschaft tätig. Jason beaufsichtigte und leitete das Danakhil-Kaliprojekt von der Explorationsphase über eine Machbarkeitsstudie bis hin zu ersten Testarbeiten an einem der anspruchsvollsten Standorte der Welt mit Temperaturen von konstant über 40 °C.