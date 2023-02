"Pamelas umfangreiche Investor Relations-Erfahrungen in der Biotech-Branche und ihr fundiertes Finanzwissen werden bei der Umsetzung unserer aktualisierten Wachstumsstrategie und der Erweiterung unserer Pipeline von unschätzbarem Wert sein", sagte Selwyn Ho, Chief Executive Officer von Medigene. "Wir freuen uns sehr, dass Pamela zu uns kommt, und unsere Investor Relations- und Unternehmenskommunikationsbereich leiten wird."

Pamela Keck verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Investor Relations und Unternehmenskommunikation. Zuletzt war sie Vice President of Corporate Communications & Investor Relations bei der neurocare group AG und unterstütze das Unternehmen bei seinen Finanzierungs- und Wachstumsaktivitäten. Davor war sie fast vier Jahre bei der Biofrontera AG als Head of Investor Relations tätig und hat in dieser Zeit den Börsengang und die Notierung des Unternehmens an der NASDAQ erfolgreich abgeschlossen. Außerdem bekleidete sie mit zunehmender Verantwortung eine Reihe von Investor-Relations-Positionen in unterschiedlichen Branchen in Nordamerika und Europa. Frau Keck besitzt einen Master of International Business and Management der Fachhochschule Kufstein (Österreich) und einen Master of Business Administration der Levene Graduate School of Business (Kanada).

Pamela Keck kommentierte: "Es ist eine spannende Zeit für Medigene. Mit seiner End-to-End-Technologieplattform und umfassenden Expertise in der Entwicklung von TCR-T-Therapien ist Medigene gut positioniert, um die Entwicklung neuartiger TCR-T-Therapien wie MDG1015 für die Behandlung verschiedener solider Tumorindikationen zu beschleunigen. Ich fühle mich geehrt, Teil des Medigene-Teams zu sein und freue mich darauf, mit den Investoren in den Dialog zu treten und dazu beizutragen, Werte für alle unsere Stakeholder zu schaffen."