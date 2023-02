SecPod stellt das Produkt "SanerNow Continuous Posture Anomaly Management (CPAM)" vor, eine revolutionäre neue Erfindung zur Organisation von Angriffsflächen in der IT

Redwood City, Kalifornien und Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire) - Ein Produkt,

basierend auf modernster Machine-Learning-Technologie, das die Industrie neu

definiert und Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberangriffen unterstützt, was

SecPods Mission Cyberattacken vorzubeugen, weiter stärkt.



SecPod Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt für

Schwachstellenmanagement der nächsten Generation, hat SanerNow Continuous

Posture Anomaly Management

(https://www.secpod.com/sanernow-continuous-posture-anomaly-management/) (CPAM)

eingeführt, ein innovatives Produkt im Bereich Cybersicherheit, das es CISOs und

Sicherheitsadministratoren ermöglicht, ihre IT-Umgebung tiefgehender zu lernen

und Sonderfälle und Anomalien zu verwalten. Mit statistischer Analyse,

Abweichungsberechnung und maschinellem Lernen hat SecPod eine neue Kategorie im

Prozess der Prävention von Cyberangriffen eingeführt.





Chandrashekhar Basavanna, CEO von SecPod, erklärte :"Das heute lancierteProdukt, ist eine Innovation, die neue Maßstäbe setzt, und ein neues Arsenal, umihre IT-Infrastruktur tiefgehender zu verstehen und im SicherheitsstatusKlarheit und Vertrauen zu gewinnen. Ausgehende von dem, was einige unsererPreview-Kunden gesagt haben, ist SecPod SanerNow CPAM ein bahnbrechendes Tool.Ich freue mich sehr, die Markteinführung heute bekanntgeben zu können. LassenSie sich von CPAM begeistern!"CPAM erkennt und beseitigt Anomalien, Abweichungen oder Sonderfälle indem eseine kontinuierliche und umfassende Sichtbarkeit der IT-Sicherheitslage einesUnternehmens bietet. Diese Anomalien können, wenn sie nicht frühzeitig beseitigtwerden, verheerende Auswirkungen auf die Cyber-Resilienz eines Unternehmenshaben."Anomalien werden oft überprüft, um eine Bedrohung oder einen Angriff zuerkennen, aber diese werden nicht verhindert. Die Überprüfung von mehr als 1.000Parametern in den Assets eines Unternehmens, die Bereitstellung vonSicherheitskontextualisierung und die Analyse von Anomalien in diesenDatensätzen erleichtern die Entscheidungsfindung für CISOs, IT- undSicherheitsadministratoren. Sie entkoppelt Ihre IT-Infrastruktur und verringertletztendlich die Angriffsfläche des Unternehmens. Anomalien in der Kunstschaffen wunderschöne Entdeckungen, aber im Geschäftsleben brauchen wir Ordnung", merkt Preeti Subramanian, leitender Produktarchitekt und Geschäftsführer von R& D, SecPod, an.Das neu eingeführte Produkt, SecPod CPAM, ist jetzt für die breiteÖffentlichkeit erhältlich und wird zusammen mit der SecPod SanerNow AdvancedVulnerability Management(https://www.secpod.com/sanernow-for-advanced-vulnerability-management/) (AVM)Plattform angeboten. SecPod SanerNow (https://www.secpod.com/sanernow-platform/)AVM ist eine umfassende Plattform für Schwachstellenmanagement, die Transparenzund Kontrolle über IT-Infrastruktur, Erkennung und Priorisierung vonSchwachstellen und Behebung der Schwachstelle innerhalb derselben Plattformbietet.Über SecPod: SecPod (https://www.secpod.com/) ist ein SaaS-basiertesCybersicherheitsprodukt- und Technologieunternehmen, das mit einem einzigenunbeirrbaren Ziel gegründet wurde: Cyberangriffe zu verhindern. Das Unternehmenwurde 2008 gegründet und bietet eine hochentwickelte Lösung für dasSchwachstelle-Management (https://www.secpod.com/vulnerability-management/) ,die die Cybersicherheit von Unternehmen weltweit stärkt.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1991968/CPAM_Launch.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/secpod-stellt-das-produkt-sanernow-continuous-posture-anomaly-management-cpam-vor-eine-revolutionare-neue-erfindung-zur-organisation-von-angriffsflachen-in-der-it-301737011.htmPressekontakt:jagsir@secpod.com,SecPod Technologies,Inc.,303 Twin Dolphin Drive,6th Floor,Redwood City,Kalifornien,94065,USA,Telefon: +1 209813 4103Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168137/5431197OTS: Secpod Technologies