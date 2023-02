Seit der Zinswende konnte die Mehrheit der Bankaktien, so wie auch die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) kräftig zulegen. Nach der Veröffentlichung der guten Geschäftszahlen für das Jahr 2022 konnte die Aktie des DAX-Aspiranten, die anstelle der Linde-Aktie in den DAX aufgenommen werden könnte, ihre Aufwärtsbewegung bis zum 1. Februar 2023 auf bis zu 10,61 Euro steigern. Danach korrigierte die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 9,95 Euro.

Anlage-Idee: In Zeiten hoher Inflation und im historischen Vergleich immer noch tiefer Zinsen bieten Strukturierte Anlageprodukte in Kombination mit soliden Basiswerten eine effiziente Möglichkeit, um dem effektiven Kaufkraftverlust entgegenzuwirken. Wer die Commerzbank-Aktie als Basiswert mit begrenztem Abwärtspotenzial ansieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Investition in ein Strukturiertes Anlageprodukt, wie in ein Bonus-Zertifikat mit Cap, in Erwägung ziehen. Diese Produkte ermöglichen auch bei einem starken Kursrückgang des Aktienkurses Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Commerzbank-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu überproportional hohen Renditen gelangen.

Die Funktionsweise: Wenn die Commerzbank-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 6,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 22. März 2024 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 12,40 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das Société Générale-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000SQ62070) auf die Commerzbank-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 12,40 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 15. März 2024, aktivierte Barriere befindet sich bei 6,50 Euro. Beim Commerzbank-Aktienkurs von 9,95 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 10,18 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 10,18 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum März 2024 einen Bruttoertrag von 21,81 Prozent (=19,3 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 34,67 Prozent auf 6,50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Commerzbank-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 6,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Commerzbank-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 10,18 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Anlageprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.