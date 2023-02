CREDIT SUISSE stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Roche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 Franken belassen. Höhepunkt eines weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen vierten Quartals sei die deutlich über den Annahmen liegende Umsatzentwicklung des neuen Augenmittels Vabysmo gewesen, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter Berücksichtigung jüngster Währungseffekte senkten sie jedoch ihre Prognosen für den Umsatz und den Gewinn des Pharmaherstellers in den kommenden Jahren./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 20:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 380

Kursziel alt: 380

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m