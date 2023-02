Noch immer beherrscht ein seit einem Verlaufshoch bei 188,11 US-Dollar und November 2021 etablierter Abwärtstrend das Handelsgeschehen bei Amazon und brachte eine fünfwellige Impulswelle direkt auf die Horizontalunterstützung von 86,15 US-Dollar bis Ende letzten Jahres hervor. Erst dort konnte nach volatilem Hin und Her ein temporärer Trendwechsel vollzogen werden und führte das Papier von Amazon unmittelbar in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts. Nach Vorlage der Quartalszahlen ist die Aktie von diesem Niveau zur Unterseite abgeprallt, allerdings halten sich die Verluste vergleichsweise in Grenzen. Nichtsdestotrotz können aus der vorliegenden Auswertung noch keine größeren Impulse für das Papier abgeleitet werden, zumal der Impuls noch mittelfristige Auswirkungen auf den Kursverlauf nehmen dürfte.

1-2-3-Erholung möglich

Aus technischer Sicht sind bislang keine größeren Kursgewinne bei Amazon zu erwarten, lediglich bis in den Bereich von 120,00 US-Dollar. Sollte dann ein Anstieg über den laufenden Abwärtstrend gelingen, könnte sich eine anschließende Erholung in Form einer gewöhnlichen 1-2-3-Konsolidierung entfalten, mittelfristig Auswirkungen dürfte aber der vorausgegangene fünfwellige Impuls auf das Papier nehmen. Insofern bleibt es reines Glücksspiel auf nachhaltig steigende Kurse bei Amazon zu setzen, kurzfristig darf ein solches Szenario aber gerne genutzt werden. Auf der Unterseite ist der Wert zunächst durch den EMA 50 bei 103,90 US-Dollar vergleichsweise gut abgesichert, erst darunter würden Abschläge auf 98,89 und darunter wiederum auf 91,92 US-Dollar drohen.