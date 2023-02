FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag einen großen Teil ihrer sehr deutlichen Kursgewinne vom Vortag wieder abgegeben. Bis zum Nachmittag sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,90 Prozent auf 138,16 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg um 0,10 Prozentpunkte auf 2,18 Prozent. In fast allen Ländern der Eurozone legten die Renditen deutlich zu.

Am Freitag setzte am Anleihemarkt eine Gegenbewegung zu den kräftigen Kursgewinnen am Donnerstag ein. Die sehr kräftigen Gewinne vom Vortag wurden teilweise wieder abgegeben. Belastet wurden die Anleihen zunächst durch robuste Konjunkturdaten. Die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone waren im Januar merklich gestiegen. Sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch für den Dienstleistungssektor wird ein Wachstum signalisiert.