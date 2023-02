Lars Wißler, Chef des " Aktie der Woche "-Börsendienstes und einer der Geschäftsführer von PWP Leeway hört in dieser Woche auf die Zwischentöne bei allem, was aus der Richtung Fed kommt. Wißlers Wochenausblick mit Rückblick: "Wie erwartet hat sich der Markt in der vergangenen Woche bis zu der Zinsentscheidung am Mittwoch in Richtung der Widerstandszone orientiert. Mit den überraschend positiven Worten von Fed-Chef Powell, der eine Phase der Deflation bestätigte und die damit einhergehende Überzeugung des Marktes, die Zinserhöhungen gehen ihrem Ende entgegen, konnte der Markt diese Zone allerdings überwinden. Auch ermutigende Kommentare der EZB befeuerten noch die Erleichterung und führten zu einem überaus grünen Wochenverlauf", so sein Fazit der letzten Börsenwoche.

Diese Börsenwoche schätzt Wißler als ein wenig entspannter ein: "Die Dynamik kann sich nun mittelfristig fortsetzen, solange sich die Inflation ruhig verhält. Am Freitag werden die neuen Inflationsdaten in Amerika erwartet, so kurz nach dem Statement der Fed dürften sie aber keine Überraschung bergen. Am Mittwoch sprechen einige Mitglieder der Fed, hier könnte der Markt noch auf Andeutungen zur Zinserhöhung lauschen. Alles in allem steht uns aber endlich eine eher ruhige Woche bevor", meint Lars Wißler. Tipp: Sichern Sie sich Wißlers kostenlosen (!) Report "Comeback Aktien - fünf Top-Werte für Ihr Depot!

Börsenexperte Marcel Torney von smallCAP Champions hat nach seinem Erfolg (plus 20 Prozent) seines ersten Gold-Aktien-Tipps von Mitte Dezember eine zweite aussichtsreiche Gold-Aktie gefunden. Lassen Sie sich seinen kostenlosen Report nicht entgehen!

Torney geht wie Wißler davon aus, dass diese Börsenwoche ruhiger verläuft. Allerdings sei im Edelmetall-Bereich der Drops noch nicht gelutscht: "Nach der Terminhatz in der letzten Handelswoche haben die Aktienmärkte nunmehr die Gelegenheit, etwas durchzuatmen und sich zu sortieren. Dennoch gibt es auch in den kommenden Tagen den einen oder anderen Termin, der das Potential hat, den Puls der Marktakteure hochzutreiben. Hierzu könnte u.a. der für den Dienstag geplante Auftritt des Fed-Präsidenten Powell im Economic Club of Washington zählen. Besondere Spannung verspricht in den nächsten Tagen der Edelmetallsektor. Hier lautet die zentrale Frage: Wie geht es für Gold & Co. nach dem Rückschlag vom Freitag weiter?"

Mike Seidl, mit Martin Goersch Chef des Börsendienstes "America's Most Wanted", ist vor Beginn der neuen Börsenwoche vorsichtig optimistisch: "Die abgelaufene Handelswoche hatte es für die Aktienmärkte in sich. Es galt unzählige Quartalsberichte sowie die beiden Notenbanksitzungen der Fed und der EZB zu verarbeiten. Die Bilanzen fielen gemischt aus. Die Notenbänker zeigten sich weniger angriffslustig und sehen sich auf Kurs. Am Ende haben sich die Bullen durchgesetzt. Der Risikohunger nimmt wieder zu und die Investmentquoten steigen. Für uns von "America's Most Wanted" passt das ins Bild unserer Einschätzungen über das Sentiment. Jetzt heißt es gut recherchieren und vorsichtig zugreifen", meint Mike Seidl. Holen Sie sich den kostenlosen Report von Seidl und Goersch: "Top Aktien für 2023 - Diese Themen sollten Sie im Blick behalten."

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion