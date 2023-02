Berlin (ots) - In Deutschland gibt es seit einigen Jahren einen stetig

wachsenden Rückgang an Auszubildenden, aus verschiedenen Gründen. Darunter die

Konkurrenz durch Hochschulen, fehlende Informationen über

Ausbildungsmöglichkeiten oder auch mangelnde Attraktivität von Betrieben für

potenzielle Auszubildende.



"Um den Nachwuchs anzusprechen und mehr junge Menschen für eine Ausbildung zu

begeistern, gibt es einige Prinzipien, die Betriebe heranziehen können. Dazu

gehören beispielsweise die Stärkung der Berufsorientierung oder auch die

Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen", erklärt

Recruiting- und Event-Experte Johannes Kirsch.





Gerne verrät er in diesem Gastartikel fünf Prinzipien, die Betriebe befolgensollten, um den Nachwuchs anzusprechen.Prinzip 1: Das Vertrauen der Bewerber gewinnenViele Unternehmen haben längst verinnerlicht, dass es bei der Neukundengewinnungauf Vertrauensbildung und Einblicke in den Betrieb ankommt - dieselbenPrinzipien gelten heute auch für die Nachwuchsgewinnung. So sollten dieUnternehmen es sich zur Grundregel machen, in jeder Situation offen und ehrlichmit den Jugendlichen zu kommunizieren, um ihr Vertrauen zu gewinnen.Nur wer die Chancen und Anforderungen am neuen Ausbildungsplatz direkt und offenanspricht, kann bei den jungen Menschen eine klare Erwartungshaltung schaffenund wird von ihnen als Partner und Arbeitgeber auf Augenhöhe wahrgenommen. Legendie Betriebe offen dar, was die Jugendlichen konkret erwartet, können sieVertrauen zu ihnen aufbauen und sie für die Ausbildung begeistern.Prinzip 2: Akzeptanz statt WiderstandZudem ist immer wieder zu hören, dass sich viele Unternehmer verwundert bisabfällig über die Interessen und vermeintliche Motivationslosigkeit der jungenGeneration äußern. Das bringt die Betriebe jedoch nicht weiter - für die derzeitherrschende Situation auf dem Ausbildungsmarkt sind unter anderemgesellschaftliche Gründe verantwortlich. So wurde sich lange Zeit auf dieFörderung von Abitur und Studium konzentriert und das einzigartige deutscheAusbildungssystem lange Zeit eher vernachlässigt.Grundsätzlich sind die jungen Menschen jedoch nicht weniger leistungsbereit alsfrühere Generationen. Die Unternehmen sollten daher die Jugendlichen so nehmen,wie sie sind - denn tun sie dies nicht, wird das die Situation auch nichtverändern. Akzeptanz ist hier der Schlüssel: Im persönlichen Gespräch zeigt sichdann auch oft, dass für die meisten Schwierigkeiten durchaus Lösungen wieNachschulungen oder einzelne Hilfestellungen zu finden sind.