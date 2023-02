Nachdem die Aktie des indischen Mischkonzerns Adani Enterprise wegen Betrugsvorwürfen heftig eingebrochen war, setzte zuletzt eine Erholungsrallye ein. Für Zuversicht sorgte die vorzeitige Rückzahlung von Krediten durch den Gründer des verschuldeten Mischkonzerns, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

An der Bombay Stock Exchange (BSE) notiert die Aktie der zentralen Holding Adani Enterprise aktuell mehr als 15 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 1.820 Rupien – umgerechnet 20,54 Euro. Zeitweise lag das Plus sogar bei mehr als 25 Prozent (Stand: 07.02.2023, 09:13 Uhr MEZ).