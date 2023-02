SKYX übernimmt strategisches E-Commerce-Konglomerat für Beleuchtung mit 86 Millionen $ Umsatz und 64 Websites

Übernahmezahlungen umfassen bis zu 5.223.991 Stammaktien von SKYX und 8 Mio. $ in bar bei Abschluss, was vollständig von zwei bestehenden Großinvestoren von SKYX finanziert wurde, sowie zusätzliche zurückgestellte Barzahlung von 4 Mio. $ ein Jahr nach Abschluss

Miami (Florida), Accesswire, 7. Februar 2023. SKYX Platforms Corp. (NASDAQ: SKYX) (firmierend als „Sky Technologies“), ein äußerst revolutionäres Plattformtechnologie-Unternehmen mit über 60 erteilten und angemeldeten Patenten weltweit, dessen Mission darin besteht, Wohnungen und Gebäude standardmäßig sicher und intelligent zu machen, gab heute bekannt, dass es ein endgültiges Abkommen hinsichtlich der Übernahme von Belami unterzeichnet hat – einem etablierten, profitablen, strategischen E-Commerce-Konglomerat für Beleuchtung und Heimdekoration mit 86 Millionen $ Umsatz und 64 Websites.

Die Übernahme des strategischen E-Commerce-Konglomerats für Beleuchtung und Heimdekoration wird SKYX als Marketing- und Wachstumsplattform dienen, die den Geschäftsplan von SKYX voraussichtlich um Jahre voranbringen, mehrere Vertriebskanäle, einschließlich Einzelhandelskunden, Bauunternehmer und Fachkräfte, bereitstellen sowie die Bruttomargen der Produkte von SKYX erheblich steigern wird.

Die Übernahmezahlungen werden insgesamt bis zu 5.223.991 Stammaktien von SKYX und 8 Mio. $ in bar beim Abschluss, was vollständig von zwei bestehenden Großinvestoren von SKYX finanziert wurde, sowie zusätzliche zurückgestellte Barzahlung von 4 Mio. $ ein Jahr nach dem Abschluss umfassen.

Der Aktienanteil wird 2.018.692 Sperraktien beinhalten, die beim Abschluss an die verkaufenden Aktionäre von Belami ausgegeben werden, sowie eine zusätzliche Zahlung von bis zu 2.233.331 Sperraktien, die an die verkaufenden Aktionäre ein Jahr nach dem Abschluss ausgegeben werden. Die ausgegebenen Aktien unterliegen Lock-out- und Leak-out-Bestimmungen. Darüber hinaus hat SKYX zugestimmt, nach dem Abschluss 498.445 Sperraktieneinheiten, 473.523 Sperraktien und Optionen auf den Erwerb von 300.000 Stammaktien an Mitarbeiter, Berater und das Management von Belami auszugeben. Der Eigenkapitalanteil der Übernahme beläuft sich auf insgesamt 16 Millionen $. SKYX hat bei der Unterzeichnung eine Anzahlung in Höhe von 1 Million $ auf ein Treuhandkonto geleistet.