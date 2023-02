MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetkonzern United Internet kann beim Börsengang seiner Webhosting-Tochter Ionos nur den Minimalerlös einfahren. Zum Preis von 18,50 Euro je Schein werden die Aktien platziert, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Montabaur mit. Das entspricht dem unteren Ende der Spanne, die im Bestfall 22,50 Euro je Papier vorsah.

IPO/United Internet Ionos geht am unteren Ende der Preisspanne an die Börse

