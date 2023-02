Datenleck Landgericht Paderborn verurteilt Facebook in fünf Verfahren zur Zahlung von Schadensersatz

Lahr (ots) - Wer von einem Datenleck betroffen ist, dem stehen Ansprüche auf

Schadensersatz zu - so sehen es immer mehr Gerichte in Deutschland. Das

Landgericht Paderborn hat beispielsweise am 19. Dezember 2022 die

Facebook-Mutter Meta in fünf Fällen zur Zahlung von 500 Euro Schadensersatz

verurteilt. Der Konzern habe nach Ansicht des Gerichts mehrfach gegen die

europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstoßen. Im Frühjahr 2021 war

bekannt geworden, dass durch ein Datenleck bei Facebook Millionen von

Nutzerdaten in einem Hacker-Forum aufgetaucht waren. Bereits am 14. September

2022 hatte das Landgericht Zwickau Facebook zur Zahlung von 1000 Euro

Schadensersatz verurteilt (Az.: 7 O 334/22). Die Verbraucherkanzlei Dr. Stoll &

6 Millionen Facebook-Kunden in Deutschland vom Leck betroffen