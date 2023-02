Wirtschaft Fleischproduktion stark gesunken

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Fleischproduktion in Deutschland ist im Jahr 2022 stark gesunken. Die gewerblichen Schlachtunternehmen produzierten im vergangenen Jahr nach vorläufigen Ergebnissen 7,0 Millionen Tonnen Fleisch, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Das waren 8,1 Prozent oder 0,6 Millionen Tonnen weniger als im Vorjahr. Damit ging die inländische Fleischproduktion nach dem Rekordjahr 2016 (8,3 Millionen Tonnen) jedes Jahr zurück, allerdings nie so stark wie im Jahr 2022. Insgesamt wurden letztes Jahr in den Schlachtbetrieben 51,2 Millionen Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde sowie 701,4 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet.