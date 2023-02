Wenn es nach US-Notenbankchef Jerome Powell geht, hat der Disinflationsprozess in den Vereinigten Staaten begonnen. Ein Indiz dafür sind etwa die Warenpreise, die leicht rückgängig sind. In seiner Ansprache am Dienstag vor dem Economic Club of Washington stellte Powell aber klar, dass der Prozess erst im Anfangsstadium stehe und weitere Fortschritte Zeit bräuchten. Es werde "nicht nur dieses, sondern auch das nächste Jahr dauern, bis die Inflationsrate auf zwei Prozent sinkt", prognostiziert der Notenbankchef.

Und um sich auf diese Zielmarke weiter hinzuzubewegen, könnten weitere Zinserhöhungen unter Umständen notwendig sein – auch im Hinblick auf die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Diese fielen im Januar unerwartet stark aus: Mehr als eine halbe Million neue Jobs kamen dazu, die Arbeitslosenquote sank mit 3,4 Prozent auf den niedrigsten Stand seit 1969 – und dass in Zeiten von steigenden Zinsen und schwächelnder Weltkonjunktur. Sollten die Zahlen auch weiterhin die Erwartungen von Experten übertreffen, müsste die Fed die Zinsen weiter anheben, um den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Diese Meinung teilen auch weitere US-Notenbanker, darunter Präsident des Fed-Ablegers Minneapolis Neel Kashkari, der eine Leitzinsanhebung auf rund 5,4 Prozent fordert.