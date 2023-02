Der Vorteil von mischgenutzten Immobilien ist, dass sie verschiedene Funktionsweisen unter einem Dach bündeln. Hierzu zählen unter anderen Arbeiten, Einkaufen, Fitness, Gastronomie, Fortbildungen, Freizeit und Wohnen. Gerade für Investoren zeigen sich viele Vorteile. Denn Mixed-Use Immobilien sind höchst ökonomisch. Sie werden unterschiedlich genutzt und das nicht nur in ihrem Zweck, sondern auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Zusätzlich streuen sie das Risiko. Somit unterliegen die einzelnen Elemente zwar weiterhin den gegebenen Marktzyklen ihrer jeweiligen Nutzungsart, die Auswirkungen auf die gesamte Immobilie werden jedoch abgeschwächt – und damit auch das individuelle Risiko spezifischer Mietergruppen und Sektoren.

Entscheidend für den verlässlichen Verlauf eines Paragraph 6b-Fonds ist neben dem Erfahrungsschatz des anbietenden Investment- und Asset-Managers die Immo­bilie, an der sich die Anleger beteiligen können. Grundsätzlich geeignet für einen Paragraph 6b-Fonds sind unterschiedliche Immobilientypen. Immer beliebter werden Mixed-Use-Immobilien.

Innerhalb dieser vier Jahre kann der Gewinn aus der Rücklage auch durch den indirekten Erwerb von Immobilien übertragen werden. Dieser indirekte Erwerbsvorgang wird durch eine Beteiligung an einer gewerblichen KG ermöglicht. Die Beteiligung an einer gewerblichen KG, die ihrerseits direkt oder indirekt Immobilien besitzt, ermöglicht also die Paragraph 6b-Rücklagenübertragung und somit die gewünschte steuerliche Wirkung.

Grundsätzlich muss ein so erlöster Veräußerungsgewinn umgehend versteuert werden. Damit einher ginge der Verlust eines bedeutenden Anteils des Erlöses. Die Steuerlast kann jedoch vermieden oder zumindest beachtlich reduziert werden, denn im Paragraph 6b EstG werden eine Reihe von Veräußerungstatbeständen begünstigt, die die Möglichkeiten bieten, den anfallenden Gewinn auf ein anderes Wirtschaftsgut zu übertragen, beispielsweise durch den direkten Kauf einer neuen Immobilie. Ebenso ist es möglich, den Gewinn vorübergehend in eine Rücklage zu stellen. Jedoch nur für vier Jahre.

Das Besondere an einem Paragraph 6b-Fonds besteht darin, dass Anleger Veräußerungserlöse aus einem anderen Betriebsvermögen auf die gewerblich geprägte Fondsgesellschaft steueroptimiert übertragen können.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer