Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass Elektroauto-Pionier Tesla (WKN A1CX3T) in Betracht zieht, den angehenden Lithiumproduzenten Sigma Lithium (WKN A3CTYQ) zu übernehmen, um sich eine eigene Quelle des stark nachgefragten und deshalb teuren Batteriemetalls zu sichern. Allerdings wird in einer Lithium-Ionen-Batterie deutlich mehr Graphit (in der Anode) als Lithium benötigt. Dem trägt das Unternehmen von Elon Musk mit einer neuen Abnahmevereinbarung Rechnung.



Ein Teslamodel in China; Quelle: Depositphotos

Wie nämlich die australische Magnis Energy Technologies (ASX MNS / WKN A12CDJ) mitteilte, unterzeichnete man eine verbindliche Abnahmevereinbarung zur Lieferung von Anodenaktivmaterial (AAM) ab Februar 2025 zu fixen Preisen. Demzufolge hat der US-Konzern zugesagt, ab diesem Zeitpunkt mindestens 17.500 Tonnen und höchstens 35.000 Tonnen pro Jahr über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren abzunehmen.

Die Vereinbarung hängt aber noch davon ab, dass sich Magnis bis zum 30. Juni 2023 die endgültige Location für seine kommerzielle Produktionsanlage sichert, ab dem 31. März 2024 in einer Pilotanlage AAM herstellt und die Produktion und Kundenqualifizierung in der kommerziellen AAM-Anlage zum 1. Februar 2025 aufnimmt. Laut Magnis ist man bereits dabei einen Standort in den USA für die AAM-Anlage auszuwählen, während die Entwicklung der Pilotanlagen sowohl für das Nachu-Graphitkonzentrat (Tansania) als auch das Anodenaktivmaterial bereits begonnen habe.

Magnis Energy Technologies ist ein vertikal integrierter Anbieter von Lithium-Ionen-Batterietechnologie und Materialien, dessen Tochtergesellschaft in den USA einen Lithium-Ionen-Batteriefabrik im US-Bundesstaat New York betreibt. Zusammen mit Technologiepartner C4V LLC produziert man eigenen Angaben zufolge hochleistungsfähige Aktivanodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien aus dem hochreinen Graphitmaterial des Graphitprojekts Nachu in Tansania.

