Supermicro beschleunigt eine große Auswahl an IT-Workloads mit leistungsstarken neuen Produkten mit den skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation (Intel Xeon Scalable)

State-of-the-Art Intelligent Edge AI Computing steht im Mittelpunkt der nächsten Generation der Verteilernetzwerktechnologie mit einer bis zu dreißigfachen Leistungsverbesserung von Inferenz-Anwendungen

SAN JOSE, Calif. und BARCELONA, Spanien, 27. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein kompletter IT-Lösungsanbieter für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, präsentiert seine neueste Generation von Systemen, welche die Arbeitslasten für die gesamte Telco-Industrie beschleunigen könnten, insbesondere in der Netzwerkperipherie. Diese Systeme sind Teil der neu eingeführten Supermicro Intel-based-Produktlinie; die besseren, schnelleren und umweltfreundlicheren Systeme, die auf den brandneuen skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation (Intel Xeon Scalable) basieren (ehemals Codename Sapphire Rapids), die eine bis zu 60 % bessere Workload-optimierte Leistung erzielen. Bezüglich Performance demonstrieren diese neuen Systeme eine bis zu 30 × schnellere KI-Inferenzgeschwindigkeit auf großen Modellen für KI- und Rand-Workloads mit den NVIDIA H100 GPUs. Darüber hinaus unterstützen die Supermicro-Systeme die neue Intel Data Center GPU Max Serie (ehemals Codename Ponte Vecchio) auf einer breiten Palette von Servern. Die Intel Data Center GPU Max Series enthält bis zu 128 Xe-HPC-Kerne und beschleunigt eine Reihe von KI, HPC und Visualisierungsauslastung. Supermicro X13 AI-Systeme unterstützen integrierte Beschleuniger der nächsten Generation und GPUs mit bis zu 700 W von Intel, NVIDIA und anderen.

Supermicros breite Palette an Produktfamilien wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und schnellere und genauere Entscheidungen zu ermöglichen. Mit der Ergänzung durch speziell für Netzwerk-Workloads wie Open RAN-Implementierungen und private 5G optimierte Server, senkt der skalierbare Intel Xeon-Prozessor (Intel Xeon Scalable) dervierten Generation mit der vRAN Boost-Technologie den Stromverbrauch und verbessert gleichzeitig die Leistung. Supermicro bietet weiterhin eine breite Palette an umweltfreundlichen Servern für Workloads vom Peripheriebereich bis hin zum Rechenzentrum.