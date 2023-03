DAX – Gerade noch gerettet

Das Abrutschen aus der Seitwärtsrange konnte gerade noch verhindert werden. Der Dax gestaltete den Wochenauftakt so, dass er sich von den Tiefstwerten zum Wochenschluss entfernen konnte und wieder in der zuvor etablierten Spanne gefangen hat. Die Indikatoren konnten dabei die Divergenzen noch nicht auflösen, befinden sich aber bereits wieder in der neutralen Zone. Damit dürften die Verkaufssignale abgearbeitet sein. Zum Teil wurden bereits wieder Kaufsignale generiert. In einigen Tagen verbessert sich auch die statistische Situation, weshalb die Chance auf ein Ende der Seitwärtsrange ansteigt. Ob es dann zu einem dynamischen Ausbruch kommt, ist derzeit noch offen.

