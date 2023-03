Liebe Leserinnen und Leser,

Sibanye-Stillwater will New Century Resources übernehmen

Sibanye-Stillwater hat kürzlich ein außerbörsliches Übernahmeangebot für alle Aktien von New Century unterbreitet. Die vorgeschlagene Übernahme steht im Einklang mit unserer Strategie, in die Kreislaufwirtschaft zu investieren und ein weltweit führendes Unternehmen für die Rückgewinnung und das Recycling von Abraumhalden zu werden. Der Angebotspreis impliziert einen Eigenkapitalwert für New Century von 103 Mio. US$ auf einer vollständig verwässerten Basis. Für den Fall, dass Sibanye-Stillwater alle Wertpapiere von New Century erwirbt, die es nicht bereits besitzt, wird Sibanye-Stillwater bis zu 83 Mio. US$ im Rahmen der Transaktion zahlen. Sibanye ist bereits der größte Anteilseigner von New Century Resources Limited mit einem Anteil von 19,9%, nachdem es sich an einer Kapitalerhöhung beteiligt hat, die im Dezember 2021 abgeschlossen wurde.

News: Außerbörsliches Übernahmeangebot von Sibanye-Stillwater für New Century Resources Limited zu 1,10 A$ pro Aktie

Sibanye-Stillwater fährt in 2022 einen Gewinn ein

Weiterhin teilte Sibanye-Stillwater mit, dass man für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie zwischen 618 SA-Cents (38 US-Cents) und 683 SA-Cents (42 US-Cents) erwartet und einen Headline-Gewinn pro Aktie zwischen 619 SA-Cents (38 US-Cents) und 684 SA-Cents (42 US-Cents).

News: Sibanye-Stillwater Handelsbilanz und Produktionsaktualisierung für das Jahr zum 31. Dezember 2022

News: Sibanye Stillwater Limited: Operative Betriebs- und Finanzergebnisse

Kaufempfehlung für Victoria Gold von H.C. Wainwright & Co.

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Victoria Gold. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21,00 CA$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für Victoria Gold und Kursziel 21 CAD

Kaufempfehlung für Victoria Gold von Cormark Securities

Auch das Analystenhaus Cormark Securities veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Victoria Gold. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15,00 CA$ aus.

Research-Report: Cormark gibt Kaufempfehlung für Victoria Gold und Kursziel 15 CAD

Kaufempfehlung für Victoria Gold von PI Financial

Das Analystenhaus PI Financial veröffentlichte vor wenigen Tagen ebenfalls einen Research-Report zu Victoria Gold. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 17,50 CA$ aus.

Research-Report: PI Financial gibt Kaufempfehlung für Victoria Gold und Kursziel 17,50 CAD

Calibre Mining vermeldet rekordverdächtige Produktion und Einnahmen für 2022 und setzt auf hohes Förderwachstum

Calibre Mining gab vor wenigen Tagen die Finanz- und Betriebsergebnisse für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete demnach Rekordgoldverkäufe von 222.991 Unzen mit Einnahmen in Höhe von 403,1 Mio. US$, bei einem durchschnittlichen realisierten Goldpreis von 1.808 US$/oz. Der bereinigte Nettogewinn lag bei 51,4 Millionen US-Dollar oder 0,12 US-Dollar pro Aktie. Das Produktionswachstum im Jahr 2023, das voraussichtlich um 20 % auf 250.000 bis 275.000 Unzen ansteigt, wird durch höhere Gehalte bei Pavon Central und Eastern Borosi angetrieben.

News: Calibre Mining bietet eine goldene Gelegenheit: Rekordverdächtige Goldproduktion und -einnahmen im Jahr 2022; zunehmende Dynamik im Jahr 2023 mit einem Produktionswachstum von 20% auf 250.000 bis 275.000 Unzen

Consolidated Uranium gibt Uran- und Vanadiumergebnisse bekannt

Consolidated Uranium gab vor kurzer Zeit vielversprechende Uran- und Vanadiumuntersuchungsergebnisse aus seinem regionalen Feldprogramm 2022 auf dem Uran-Vanadium-Projekt Laguna Salada bekannt. Dabei wurden unter anderem aus den oberflächennahen Gruben Urangehalte von bis zu 2.727 ppm UO38 und 1.489 ppm VO25 gemeldet.

News: Consolidated Uranium gibt ermutigende Uran- und Vanadiumergebnisse aus Laguna Salada in Argentinien bekannt

Fury Gold Mines erhält neuen Director

Fury Gold Mines gab kürzlich bekannt, dass sein Board of Directors Brian Christie mit sofortiger Wirkung zum unabhängigen Director ernannt hat. Christie war bis Juni 2022 über neun Jahre lang Vice President of Investor Relations bei Agnico Eagle Mines Limited und ist derzeit bei Agnico Eagle als Senior Advisor, Investor Relations, tätig.

News: Fury ernennt Brian Christie zum neuen Vorstandsmitglied

GoldMining bringt Tochterfirma an die Börse

GoldMining gab jüngst bekannt, dass seine Tochtergesellschaft U.S. GoldMining Inc. eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 in Verbindung mit ihrem Börsengang von Einheiten eingereicht hat. U.S. GoldMining bietet im Rahmen des IPO bis zu 2.000.000 Einheiten zu einem Preis von US$ 10,00 pro Einheit an. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von USGO und einem Optionsschein zum Kauf einer USGO-Aktie zu einem Preis von 13,00 US$ pro USGO-Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren nach dem Börsengang. U.S. GoldMining hat die Notierung der USGO-Aktien und USGO-Warrants an der NYSE American unter den Symbolen "USGO" bzw. "USGOW" beantragt.

News: GoldMining kündigt Börsengang der U.S. Goldmining und Antrag auf Notierung an der NYSE American an

Hannan Metals zeigt ein bedeutendes Explorationsziel in 500 Metern Tiefe auf

Hannan Metals gab vor kurzer Zeit die Ergebnisse einer 13,7 km langen geophysikalischen Untersuchung mit induzierter Polarisierung auf dem Kupfer-Gold-Ziel Belen bekannt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung auf dem Grundstück Ricardo Herrera identifizierten zwei aufladbare Zonen, die zwei kartierten Porphyreinheiten entsprechen. Beide stellen ein bedeutendes Explorationsziel dar. Das zweite Ziel weist das größte Potenzial mit einer aufladbaren Zone über 800 m x 600 m und bis zu einer Tiefe von mindestens 500 m auf, die weiterhin offen ist.

News: Geophysikalische Untersuchung von Hannan zeigt ein bedeutendes Explorationsziel in 500 Metern Tiefe auf dem Valiente-Porphyr-Projekt in Peru auf

Labrador Uranium schließt erste Phase der regionalen Explorationsziele ab

Labrador Uranium gab vor kurzem den Abschluss der ersten Phase seines regionalen Explorationsziels bekannt, bei dem ein Mineralsystemansatz in Kombination mit maschinellem Lernen auf seinem Projekt Central Mineral Belt in Zentral-Labrador, Kanada, zum Einsatz kommt. Die Studie definierte erfolgreich spezifische Bereiche für weitere Arbeiten und entschärfte mehrere Projektbereiche in unterschiedlichen Stadien.

News: Labrador Uranium gibt den Abschluss der ersten Phase der regionalen Explorationsziele im Central Mineral Belt Projekt in Labrador bekannt und ernennt Explorationsmanager

OceanaGold mit Top-Finanzergebnissen in 2022 und Wiedereinführung einer Dividende

OceanaGold vermeldete jüngst seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das gesamte Jahr bis 31. Dezember 2022. So erreichte man die konsolidierte Jahresprognose mit einer Goldproduktion von 472.201 Unzen zu All-In Sustaining Costs (AISC") von 1.407 $ pro Unze. Der Gesamtjahresumsatz belief sich auf 967,4 Millionen US-Dollar, das EBITDA auf 382,1 Millionen US-Dollar und der Nettogewinn auf 132,6 Millionen US-Dollar. Unterm Strich stand ein bereinigter Gewinn für das gesamte Jahr von 0,21 US-Dollar pro Aktie und ein operativer Cashflow von 0,54 US-Dollar pro Aktie. Das Unternehmen erwirtschaftete im gesamten Jahr einen freien Cashflow von 57,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen vermeldete die Wiedereinsetzung der Dividende, wobei eine halbjährliche Dividende von 0,01 $ genehmigt wurde, die im April 2023 zahlbar ist.

News: OceanaGold meldet Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2022

Osisko Gold Royalties mit Rekordergebnissen

Osisko Gold Royalties gab kürzlich seine konsolidierten Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2022 bekannt und gab eine Prognose für 2023 sowie einen aktualisierten 5-Jahres-Wachstumsausblick. Das Unternehmen erhielt 89.367 GEOs, ein Jahresrekord und ein Anstieg von 12% gegenüber 2021. Man verzeichnete Rekordeinnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 217,8 Mio. US$ sowie einen Rekord-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 175,1 Millionen US-Dollar. Außerdem stand eine Rekord-Cash-Marge aus Lizenzgebühren und Streams von 201,7 Mio. $ bzw. 93 % zu Buche. Der Nettogewinn aus fortgeführten Geschäften betrug 85,3 Millionen US-Dollar oder 0,47 US-Dollar pro Aktie. Osisko erwartet, dass im Jahr 2023 zwischen 95.000 und 105.000 GEOs bei einer durchschnittlichen Cash-Marge von 93 % erzielt werden.

News: Osisko Gold Royalties meldet Rekordergebnisse für 2022 und gibt eine Prognose für 2023 und einen 5-Jahres-Ausblick

Skeena Resources mit Weltklasse Bohrergebnissen

Skeena Resources konnte kürzlich die Bohrergebnisse der regionalen und minennahen Explorations- und Abgrenzungskampagnen 2022 auf dem Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia bekanntgeben. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 18,18 g/t Au, 130,2 g/t Ag auf 9,26 Metern sowie 14,90 g/t Au, 2,5 g/t Ag auf 5,70 Metern.

News: Skeena stärkt Zone 21A West durchschneidend 18,18 g/t Au, 130,2 g/t Ag über 9,26 Meter

US Critical Metals bestätigt hochkarätige Seltenerdproben

US Critical Metals konnte kürzlich die Ergebnisse der unterirdischen Schlitzproben auf dem Seltene Erden-Projekt Sheep Creek im Südwesten von Montana bekanntgeben. Die Proben wurden in den Stollen 1 und 3 entnommen, die in den späten 1950er Jahren von der Continental Columbium Company für eine Niobium Mineralisierung erschlossen wurden. Bis jetzt wurden die Stollen nicht betreten und auf Seltene Erden Mineralisierungen untersucht. Insgesamt 23 Proben wurden von den Partnern entnommen und beschrieben und von Activation Laboratories (Actlabs) in Ancaster, Kanada, analysiert. Insgesamt 23 Karbonatitproben bestätigten dabei eine Seltene-Erden-Mineralisierung mit Gehalten von bis zu 102.293 ppm (10,23 %) an Seltenen-Erden-Elementen, einschließlich 13.940 ppm (1,39 %) an Neodym und Praseodym, die die begehrtesten der Gruppe der leichten Seltenen-Erden-Elemente sind.

News: Mineralisierung in Untertagebetrieben auf Sheep Creek mit Proben von bis zu 10,23% Seltenerdelementen bestätigt

Victoria Gold vermeldet Jahresergebnisse

Victoria Gold gab kürzlich seine zusammengefassten Finanz- und Betriebsergebnisse für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr bekannt. Die Goldproduktion für das Jahr betrug 150.182 oz. Im gesamten Jahr wurden 139.596 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Realisierungspreis von 2.306 $ (1.772 US$) pro Unze verkauft. Die verbuchten Einnahmen beliefen sich auf 321,8 Mio. $ bei einem Absatz von 139.596 Unzen Gold für das Jahr. Das Betriebsergebnis für das Jahr betrug 79,1 Mio. US$. Der Reingewinn betrug 35,0 Mio. US$ oder 0,55 US$ pro Aktie auf unverwässerter Basis und 0,54 US$ pro Aktie auf verwässerter Basis für das Jahr.

News: Victoria Gold: Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022

Victoria Gold ändert Darlehensfazilität

Victoria Gold gab weiterhin bekannt, dass das Unternehmen seine gesicherte Darlehensvereinbarung geändert hat. Gemäß der geänderten Darlehensfazilität hat das Unternehmen den Betrag der befristeten Darlehensfazilität um 25 Mio. US$ erhöht und das Fälligkeitsdatum der befristeten Darlehensfazilität bis zum 30. September 2024 verlängert. Die befristete Darlehensfazilität ist in sieben gleichen vierteljährlichen Raten bis zum Fälligkeitsdatum rückzahlbar. An der revolvierenden Kreditfazilität hat sich nichts geändert, sie hat weiterhin einen Höchstbetrag von 125 Mio. US$ und eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024.

News: Victoria Gold ändert gesicherte Darlehensfazilität

Vizsla Silver gibt Ausblick auf 2023

Vizsla Silver konnte in der jüngsten Pressemitteilung die wichtigsten Ziele/Meilensteine des Unternehmens für 2023 umreißen. Während sich das Jahr 2022 auf breit angelegte Explorationen und Wachstum konzentrierte, liegt das Hauptaugenmerk im Jahr 2023 auf der schrittweisen Erweiterung und der Verringerung des Risikos der Ressourcenbasis des Projekts Panuco. Mit einem voll finanzierten Bohrprogramm über 90.000 Meter, das 1) auf die Erweiterung der Ressourcen in den Gebieten Copala und Napoleon im westlichen Teil des Bezirks und 2) auf die Erprobung von hochrangigen Zielen in der Nähe der aktuellen Ressourcengebiete abzielt, möchte Vizsla seine potenziell abbaubaren Ressourcen erhöhen und neue Mineralisierungszentren identifizieren, von denen aus zusätzliche Ressourcen abgegrenzt werden können.

News: Vizsla Silver gibt Zusammenfassung zum Jahresende 2022 und Ausblick 2023

