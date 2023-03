NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon nach der Ankündigung der Übernahme von Gan Systems auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Der Chiphersteller zahle mit 830 Millionen US-Dollar einen sehr hohen Preis für eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Entwicklung von Galliumnitrid-basierten Lösungen für die Energiewandlung, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Markt biete allerdings auch sehr gute Wachstumsaussichten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 23:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 34,07EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 38,50 Euro