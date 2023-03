Der Versuch, die Handelsspanne seit Anfang Februar nach oben aufzubrechen, war eine Bullenfalle. Die Anleger, die den Seitenblick auf die Wall Street verloren haben, sind den Leerverkäufern blindlings in die Falle getappt.

Das perfide an der aktuellen Situation ist, dass es ausgerechnet die Banken sind, die den Abwärtsstrudel erzeugen. In den USA musste eine kalifornische Bank, deren Namen vielleicht nur wenige überhaupt schon einmal gehört haben, einen Kursverlust von 60 Prozent hinnehmen. Man könnte meinen, dass das den Gesamtmarkt wenig interessiert. Dem ist allerdings nicht so: Auch deutsche Banken stehen jetzt im Visier der Verkäufer, weil der Startup-Finanzierer SVB Financial etwas offenbart hat, was auch sie angehen könnte: unrealisierte Verluste im Anleiheportfolio. Hintergrund ist, dass viele Banken Anleihen halten, die in ihrem Kurs teilweise in nie da gewesener Geschwindigkeit eingebrochen sind. Was der Markt jetzt fürchtet, ist eine Implosion in den Bilanzen der Banken. Die Investoren warten jetzt auf Klarstellungen der großen Banken, ob und in welchem Ausmaß die Probleme von SVB Financial auch auf sie zutreffen.