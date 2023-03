Technisch signalisiert der Index damit den Beginn eines Bärenmarktes. Die positive Tendenz heute Morgen diente lediglich dem Zweck, die ausgelöste Trendwende zu bestätigen. Dem Index gelang kein Wiederanstieg über 15.490 Punkte und damit droht jetzt ein weiterer Absturz.

Lange Zeit wähnte sich der Kapitalmarkt in Sicherheit vor den Exzessen am Markt für Kryptowährungen. Nun ist zumindest mittelbar eine Verknüpfung entstanden: Erst die Pleite der Silvergate Capital, jetzt die staatliche Carte Blanche für die SVB Financial. Zwar sorgt die Rettung der Einlagen des Startup-Finanzierers zunächst für eine positive Tendenz in den US-Futures für den heutigen Handel. Dennoch ist das, was in den vergangenen 72 Stunden bekannt geworden ist, unter dem Strich sehr negativ für den Finanzmarkt.