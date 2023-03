Die Regionalbank aus San Francisco hatte sich am Sonntag frisches Kapital von JP Morgan und der US-Notenbank gesichert. Trotz der Finanzspritze von insgesamt 70 Milliarden US-Dollar stuften mehrere Ratingagenturen die Aktie herab. Zuletzt hatte die Ratingagentur Moody's die First Republic Bank und fünf weitere US-Kreditinstitute herabgestuft, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Die Aktie der First Republic Bank beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Minus von mehr als 60 Prozent. Zeitweise verlor das Papier sogar mehr als 75 Prozent an Wert. Obwohl die US-Regionalbank beteuert, über ausreichend Liquidität zu verfügen, fürchten Anleger offenbar einen drohenden Zahlungsausfall, berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Western Alliance Bancorp, Intrust Financial Corp, UMB Financial Corp, Zions Bancorp und Comerica sind die fünf weiteren US-Banken, die von Moody's herabgestuft wurden. Die Rating-Agentur äußerte sich besorgt über die Abhängigkeit der Kreditgeber von ungedeckten Einlagen und nicht realisierten Verlusten in ihren Portfolios.



Die Aktie von Western Alliance aus Phoenix verlor mit 47 Prozent so viel wie noch nie. Die Comerica-Aktie gab um 28 Prozent nach.

US-Präsident Joe Biden versucht derweil, Anleger und Bankkunden zu beruhigen: "Die Amerikaner können darauf vertrauen, dass das Bankensystem sicher ist. Euer Geld wird da sein, wenn ihr es braucht", so Biden in einer Rede am Montag.



In den letzten Wochen sind drei US-Banken in die Pleite gerutscht: die Kryptobank Silvergate Capital, die Silicon Valley Bank (SVB) und die New Yorker Signature Bank, die ebenfalls ein großes Kryptogeschäft betreibt. Dies führte zu erheblichen Turbulenzen an den Märkten.

Ist die Zeit der Megatrends vorbei? Diese Aktien zeigen: NEIN. Man muss nur wissen, wo man sie findet. HIER KLICKEN UND MEHR ERFAHREN

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion