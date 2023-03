Jason Latkowcer, CEO und Director, nahm dazu wie folgt Stellung: „Die Allianz von Pan American mit IMI trägt unserem Engagement Rechnung, nachhaltigere Verfahren zu unterstützen. Im Zuge unserer bevorstehenden Explorationsprogramme haben wir die Absicht, lithiumhaltige Proben für Tests durch die mit Flotation befassten Chemiker und das komplette wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsteam von IMI an deren Innovationslabor in Cresson, Texas, zu liefern. Unser Ziel ist es, in den verschiedenen Lithium-Produktionsverfahren Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren, von denen sowohl das Unternehmen als auch die Branche insgesamt profitieren.“

IMI, seit 2019 eine neue Größe in der Bergbauindustrie, konnte in einer Vielzahl von Regionen strategisches Wachstum erzielen, indem es durch gezielte Forschung die derzeitigen Kunststoff-Märkte mit maßgeschneiderten biobasierten Polymeren und Tensiden als Marktdisruptor aufwühlt. IMI verwendet chemisches Engineering in industriellem Maßstab, um umweltfreundliche Bio-Polymere zu produzieren. IMI entwickelt chemische Lösungen, die darauf ausgelegt sind, traditionelle chemische Verbindungen zu ersetzen oder zu verbessern, die nicht nur hochleistungsfähig und kosteneffizient, sondern gleichermaßen nachhaltig sein sollen. IMI konzentriert sich auf die nächste Hürde für die weltweite Elektrifizierung und produziert chemische Lösungen, um die Gewinnung kritischer Mineralien zu optimieren, welche die nordamerikanische Lieferkette unterstützen.

Pan American Energy will mit Integrity Mining and Industrial zusammenarbeiten, um eine Pilotanlage für nachhaltige chemische Lösungen für die Lithiumextraktion in Nordamerika zu errichten

