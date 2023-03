Die letzte große Aufwärtsbewegung hielt bei EUR/USD von 0,9535 auf 1,1032 US-Dollar bis Anfang Februar an. Dort kam es dann schließlich zu einer gesunden Konsolidierung, in einem ersten Schritt ging es hierbei auf den EMA 200 um 1,0575 US-Dollar abwärts. Aber schon zu diesem Zeitpunkt drohte das Paar seinen Aufwärtstrend zu brechen, die Kursverluste vor Mittwoch bekräftigen nun die Annahme einer SKS-Formation, weil dadurch die rechte Schulter und dieses Konstrukts eindeutig ausgebildet worden ist. Kommt es nun zu einem Bruch der dazugehörigen Nackenlinie, dürfte das Schicksal für das Paar auf Sicht der nächsten Wochen besiegelt werden.

EUR/USD Umkehrformation nimmt konkrete Züge an

