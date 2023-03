Liminal BioSciences meldet Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr 2022

CTA-Arbeiten zur Erlangung der Genehmigung für den Beginn der klinischen Phase-1-Studie mit LMNL6511 in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verlaufen planmäßig

Hinzufügung eines Programms zur Entdeckung von GPR40-Agonisten mit dem Ziel der Entwicklung eines neuartigen leberverträglichen GPR40-Agonisten zur Behandlung von Typ-2-Diabetes

Abschluss zum 31. Dezember 2022 mit etwas mehr als 37 Millionen CAD an Barmitteln, die bis Anfang 2024 reichen dürften

Nettoverlust aus fortgeführten Geschäften von 6,6 Millionen CAD in dem am 31. Dezember 2022 beendeten Quartal gegenüber 8,8 Millionen CAD im vierten Quartal 2021

Wiedererlangung der Einhaltung des Mindestangebotspreises für die weitere Notierung am Nasdaq Capital Market

Abschluss des Verkaufs einer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilie Ende Dezember 2022 zu einem Kaufpreis von 3.175.000 CAD

Verstärkung des Führungsteams durch die Ernennung von Nicole Rusaw zum Chief Financial Officer und Dr. Gary Bridger zum Interim Chief Scientific Officer im Jahr 2022

LAVAL, QC, und CAMBRIDGE, England, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Entwicklungsstadium, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger niedermolekularer Therapeutika für Stoffwechsel-, Entzündungs- und Fibrosekrankheiten konzentriert, gab heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr bekannt.

„Wir beginnen das Jahr 2023 in einer aufregenden Position, da wir alle zuvor bekannt gegebenen Meilensteine für unsere GPR84- und OXER1-Antagonisten-Entwicklungsprogramme erreicht haben. Dazu gehört auch die Nominierung von LMNL6511 als Kandidat für die klinische Weiterentwicklung unseres GPR84-Antagonistenprogramms zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen, Entzündungen und/oder Fibrose", erklärte Bruce Pritchard, Chief Executive Officer von Liminal BioSciences. „Wir arbeiten auch an der Auswahl eines führenden Kandidaten für unser OXER1-Antagonistenprogramm, das auf Eosinophil-bedingte Krankheiten abzielt. Darüber hinaus freuen wir uns, heute unser GPR40-Agonisten-Forschungsprogramm als neueste Ergänzung unserer Pipeline bekannt zu geben. Es zielt darauf ab, einen leberverträglichen GPR40-Agonisten als mögliche Behandlung für Typ-2-Diabetes zu identifizieren und zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Entwicklungsprogramme das Potenzial haben, uns kommerzielle Chancen in verschiedenen Therapiebereichen zu eröffnen, die mit Stoffwechselerkrankungen, Entzündungen und Fibrose zusammenhängen. Das Herzstück unserer Strategie ist die Fähigkeit, unsere Kandidaten im späteren Stadium voranzutreiben, mit dem Ziel, erstklassige Medikamente zu entwickeln und den Patienten zur Verfügung zu stellen.