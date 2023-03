Habeck reist nach Dänemark

BERLIN/KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reist in der kommenden Woche nach Dänemark. Auf dem Programm stehen am 23. und 24. März in Kopenhagen politische Gespräche mit Klima- und Energieminister Lars Aagaard sowie Industrieminister Morten Bødskov, wie das Wirtschaftsministerium in Berlin am Freitag auf Anfrage mitteilte. Die neue dänische Regierung ist seit Dezember 2022 im Amt. Themen der Gespräche seien die Energie-, Klima- und Wirtschaftspolitik. Habeck wolle außerdem zwei Unternehmensstandorte besichtigen sowie Vertreter der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft treffen./hoe/DP/tih