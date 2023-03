Jourdan kündigt eine Privatplatzierung im Wert von 3.000.000 Dollar an

17. März 2023, Toronto (Kanada) / IRW-Press / - JOURDAN RESOURCES INC. (TSXV: JOR; FWB: 2JR1) („Jourdan“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Durchführung einer „Best-Efforts“-Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung beabsichtigt, in deren Rahmen bis zu 42.857.143 Wertpapiereinheiten (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 0,07 Dollar pro Einheit ausgegeben werden, um daraus einen Bruttoerlös von bis zu 3.000.000 Dollar zu generieren (die „Platzierung“). Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines „Warrants“, der zum Kauf einer Stammaktie berechtigt, zusammen (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens, die innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum des Warrants zum Ausübungspreis von 0,10 Dollar erworben werden kann.

Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 15. April 2023 abgeschlossen. Alle in Verbindung mit der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden. Der Abschluss der Platzierung ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, zu denen unter anderem auch der Erhalt der Genehmigung von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange („TSXV“) zählt. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der TSXV kann an qualifizierte Vermittler („Finder“) ein entsprechendes Vermittlungshonorar („Finder's Fees“) gezahlt werden, das sich aus einer Barprovision in Höhe von bis zu 8 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung sowie Vermittlungs-Warrants („Finder Warrants“) in Höhe von bis zu 8 % der Anzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten zusammensetzt. Jeder Finder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,10 Dollar pro Aktie.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung als Betriebskapital (Working Capital) bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Über Jourdan Resources Inc.

Jourdan Resources Inc. ist ein junges kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „JOR“ und an der Börse Stuttgart unter dem Symbol „2JR1“ notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration, der Produktion und der Erschließung von Lithiumlagerstätten. Die Konzessionsgebiete des Unternehmens befinden sich in der kanadischen Provinz Quebec, vor allem in den spodumenhaltigen Pegmatiten des La Corne-Batholiths im Umfeld der Lithiummine Quebec von North American Lithium.