“Wir sind laut, auffällig und ironisch“

Ottmann ist ein junger Online-Shop für CBD, der mit seinem unverwechselbaren Markenauftritt und tatkräftiger Unterstützung von Rapper SSIO bereits nach wenigen Monaten große Erfolge gefeiert hat. Wir haben uns mit Geschäftsführer Pete Boateng über den rasanten Aufstieg von Ottmann, seine Unternehmensphilosophie und seine hochwertigen CBD-Produkte unterhalten.

Guten Tag, Herr Boateng! Mit Ottmann haben Sie einen europaweit erfolgreichen Online-Shop für CBD und ähnliche Produkte aufgebaut. Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Geschichte Ihres Unternehmens werfen.

Pete Boateng: Unser in Berlin ansässiges Unternehmen Ottmann wurde am 23.07.2021 von SSIO, Ilke Ulusoy und mir gegründet. Unser Produktfokus lag dabei von Anfang an auf hochwertigen CBD-Blüten, CBD-Ölen, Rauchzubehör und Textilwaren.

Bereits von Anfang an konnten wir uns dabei über große Erfolge freuen. So verzeichneten wir etwa gerade einmal sechs Monate nach Unternehmensgründungen bereits 20.000 Bestellungen. Acht Monate nach Gründung knackten wir schon die Umsatzmarke von einer Million Euro. Im Oktober 2021 hatten wir unseren ersten Stand auf Deutschlands größter Cannabis-Messe und im März des letzten Jahres eröffneten wir einen Pop-Up-Store in Zürich sowie einen Online-Shop in der Schweiz.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ihr Unternehmen zu gründen?

Pete Boateng: Wir wollten reich werden (lacht). Nein, Spaß beiseite! Da wir selbst Cannabis-affin waren und sind, wollten wir unbedingt mit einem authentischen legalen Produkt auf den Markt kommen, mit dem wir uns auch identifizieren können. Dabei bestand unser Ansporn von Anfang an darin, das beste CBD auf den Markt zu bringen, da wir der Meinung waren, dass viele Produkte auf dem Markt von minderer Qualität sind. Wir hatten den Anspruch, CBD herauszubringen, das echtem THC-Weed in Sachen Konsistenz, Farbe und Struktur in nichts nachsteht. Diese Lücke haben wir erkannt und genutzt.