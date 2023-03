Ebenfalls heute angekündigt ist der erste Kundenvertrag für den neuen Service. Syneos Health hat einen mehrjährigen Abonnementvertrag unterzeichnet, um die Leistungsfähigkeit von kdb Insights Enterprise auf Microsoft Azure zu nutzen, um die Zeit für die Durchführung klinischer Studien und die Entdeckung neuer Arzneimittelbehandlungen erheblich zu verkürzen. Das Abkommen mit Syneos Health sieht den Einsatz von KX in einer Vielzahl von Anwendungsfällen vor, darunter Krankheitsmodellierung für virtuelle klinische Studien und Abbildung der Patientenreise, um Syneos Health zu ermöglichen, einen größeren Nutzen aus schnelleren klinischen Studien zu ziehen, die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Studien zu erhöhen und neue Medikamente schneller auf den Markt zu bringen.

Es handelt sich um das branchenweit erste Data Timehouse, eine neue Art von Daten- und KI-Verwaltungsplattform, die für zeitlich begrenzte Daten entwickelt wurde, die durch die digitale Transformation entstehen. Die Plattform bietet Datenwissenschaftlern und Anwendungsentwicklern einen präzisen Zugriff auf zeitliche Daten in Echtzeit und umfangreiche historische Datensätze mit den nativen Azure-Tools, die sie heute verwenden.

NEW YORK und LONDON, 21. März 2023 /PRNewswire/ -- Als bedeutender Meilenstein für die strategische Partnerschaft mit Microsoft kündigt KX heute die allgemeine Verfügbarkeit von kdb Insights Enterprise auf Microsoft Azure an. Dabei handelt es sich um eine für Unternehmen bereite Echtzeit-Analyse-Engine mit der weltweit schnellsten Zeitreihendatenbank (kdb) als Kern, die nativ auf Azure läuft.

KX kündigt die allgemeine Verfügbarkeit von kdb Insights Enterprise auf Microsoft Azure an

