Wirtschaft Dax setzt Erholungskurs fort - Anleger warten auf Fed

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Dienstagmorgen mit deutlichen Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.135 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Die psychologisch wichtige 15.000er-Marke wurde damit wieder klar überschritten. Nach den jüngsten Bankenturbulenzen steht am Dienstag der Beginn der zweitägigen Zinssitzung der Fed im Fokus.