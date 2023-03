Wirtschaft Dax baut Gewinne aus - Fed vor schwieriger Entscheidung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat seine anfänglichen Gewinne am Dienstag bis zum Mittag weiter ausgebaut. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.195 Punkten berechnet, das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag.



Bankaktien befanden sich auf Erholungskurs: Die Papiere von Commerzbank und Deutscher Bank rangierten auf den vordersten Plätzen der Kursliste. Wichtig für die weitere Entwicklung wird wohl auch die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch sein. "Der Fed sind auf eine gewisse Art und Weise die Hände gebunden", sagte Konstantin Oldenburger von CMC Markets am Mittag.