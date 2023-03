Innenministerin Faeser zu politischen Gesprächen in den USA

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist in den kommenden Tagen für politische Gespräche in den USA. In Washington stehen ein Treffen mit dem US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas und Vertretern des US-Justizministeriums auf dem Programm, wie das deutsche Innenressort vorab mitteilte. Im Anschluss will die SPD-Politikerin nach New York weiterreisen und dort mit der neuen Polizeichefin der Millionenmetropole, Keechant Sewell, zusammenkommen.

