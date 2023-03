Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Es war unglaublich und die vielen Besucher informierten sich bei uns am Stand eindringlich.

Dr. Raienr Ruckteschler, IR Manager Osisko Mining zeigte den nächsten großen Goldproduzenten in Kanada. Vortrag auf Deutsch!

First Tin - Dr. Thomas Bünger, CEO des Unternehmens und sein Vortrag zu Zinn & Indium in Deutschland und Australien. Tolles Unternehmen!

Alle Videos finden Sie hier in Deutsch auf www.rohstoff-tv.com und in Englisch auf www.commodity-tv.com

Ein Riesenerfolg und wir danken allen BesucherInnen bei uns am Stand und auf der Rohstoffnacht.

10. Deutsche Rohstoffnacht und INVEST Finanzmesse in Stuttgart!

12.577 Besucher zählte die INVEST Messe insgesamt in Stuttgart letztes Wochenende und die Swiss Resource Capital AG war der größte Aussteller im Rohstoff-Minen Bereich.

10. DRN & INVEST 2023! Super! Megaerfolg: 10. Deutsche Rohstoffnacht und INVEST 2023 in Stuttgart

