GameStop-Aktien kommen wieder mächtig in Bewegung. Der Kurs des Videospiele-Händlers sprang am Mittwoch nach Börsenschluss und Vorlage der Unternehmensergebnisse zum vierten Quartal um knapp 50% auf 26,20 US-Dollar an. Das Unternehmen verbuchte im vierten Quartal einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,16 US-Dollar. Vor einem Jahr fiel noch ein Verlust in Höhe von 0,465 US-Dollar je Aktie an.

Gutes Quartal, schlechtes Jahr

Mit den aktuellen Zahlen übertraf GameStop die Schätzungen der Analysten. Die hatten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie in Höhe von -0,133 US-Dollar prognostiziert. Der Umsatz stieg um rund 2,3% auf 2,23 Mrd. US-Dollar (zuvor: 2,18 Mrd. USD). Auf Jahressicht verringerte sich der Verlust je Aktie auf -1,03 US-Dollar (Vorjahr: -1,14 USD). Der Jahresumsatz sank allerdings von 6,01 Mrd. US-Dollar im Jahr 2021 auf 5,927 Mrd. US-Dollar. Damit lag er noch über den Konsensschätzungen von 5,88 Mrd. US-Dollar.

