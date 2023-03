Zahl der Arbeitsunfälle in Deutschland 2022 weiter gesunken

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitsunfälle in Deutschland ist weiter gesunken. Das teilte die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung am Mittwoch in Berlin mit. Im Jahr 2022 seien 791 698 meldepflichtige Arbeitsunfälle gezählt worden, 1,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 427 Menschen starben durch einen Unfall am Arbeitsplatz, 83 weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist ein deutliches Minus zu erkennen. Damals hatten sich 871 547 und damit fast 80 000 mehr Arbeitsunfälle ereignet als 2022.

