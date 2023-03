US-Aktienindizes vor Zinsentscheid an wichtigen Widerständen

von Sven Weisenhaus

Die Aktienmärkte zeigten gestern weiterhin Stärke. Das ist in zweifacher Hinsicht erstaunlich: Einerseits haben sich die Kurse von ihren jüngsten Kursverlusten deutlich erholt und dabei teils massive Kursgewinne verbuchen können. Rücksetzer wären daher nicht ungewöhnlich. Andererseits stand gestern noch der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) an. Und dieser ist vor dem Hintergrund der jüngsten Sorgen um das Bankensystem besonders wichtig. Je nach Ausgang kann es zu starken Kursausschlägen kommen, in beide Richtungen. Daher hätten Gewinnmitnahmen nicht verwundert. Aber dazu ist es nicht gekommen.

Was nicht ist, kann aber noch werden. Zumal die Aktienindizes der USA jeweils an wichtigen Chartmarken stehen. Der Dow Jones hatte zum Beispiel im Rahmen der von mir erwarteten ABC-Korrektur um (etwas mehr als) 50 % seiner vorherigen Aufwärtsbewegung zurückgesetzt. Und mit den jüngsten Kursgewinnen gelangte er von unten an das markante Tief der Welle a (dicke grüne Linie im folgenden Chart, siehe roter Pfeil).