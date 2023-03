Klares Ziel ist die Null - Klimaschutz beim Flughafenbetreiber Fraport (AUDIO)

Frankfurt (ots) - Anmoderationsvorschlag: Flugreisen und Klimaschutz passen aufden ersten Blick nur schwer zusammen. Doch die Luftverkehrsbranche will in dennächsten Jahren alles daransetzen, Flugreisen grüner zu machen. AuchFlughafenbetreiber Fraport hat sich ein ambitioniertes Ziel gesteckt. Bisspätestens 2045 wird Fraport am Heimatstandort Flughafen Frankfurt und auch anallen anderen Fraport-Flughäfen weltweit CO2-frei arbeiten. Schon bis 2030 solles weitere deutliche Rückgänge der CO2-Emissionen geben. Oliver Heinzeberichtet.Sprecher: Es ist schon viel passiert in Sachen Klimaschutz am FlughafenFrankfurt. 1990 hatte Flughafenbetreiber Fraport hier noch knapp 230.000 TonnenCO2 pro Jahr ausgestoßen. Dieser Wert hat sich halbiert, obwohl derEnergieverbrauch gestiegen ist, so Michelle Bargenda, Referentin beimUmweltmanagement der Fraport AG in Frankfurt.O-Ton 1 (Michelle Bargenda, 13 Sek.): "Fraport hat Umwelt- und Klimaschutz schonvor über zwanzig Jahren, als wichtiges Handlungsfeld erkannt. Und das führtdazu, dass Klimaschutz heute im Unternehmen eigentlich über alle Ebenen hinwegfest im Prozess und auch in sämtlichen Management-Entscheidungen verankert ist."Sprecher: Bis 2045 sollen es Null Emissionen sein . Dazu investiert Fraporteinen höheren dreistelligen Millionenbetrag und verfolgt ein detailliertesProgramm. Der wichtigste Baustein ist hier ein neuartiger Stromabnahmevertrag.O-Ton 2 (Michelle Bargenda, 25 Sek.): "Dabei geht es um den Bezug vonWindenergie aus einem neuen Windpark, der Fraport ab 2026 maßgeblich mit Stromversorgen soll. Aber erneuerbare Energieträger sind eigentlich an all unserenStandorten weltweit der Schlüssel zur Umstellung. Je nach Standort, kann dasaber auch Wasserkraft sein beispielsweise. Und wir wollen zusätzlich auch nochPhotovoltaik ausbauen an den Standorten und damit unseren Energiemix grünerstellen."Sprecher: Außerdem setzt Fraport auf Energiesparmaßnahmen und alternativeAntriebe für die Fahrzeugflotte. Viele Modernisierungen wurden in denvergangenen Jahren bereits umgesetzt und sollen nun konsequent fortgeführtwerden.O-Ton 3 (Michelle Bargenda, 16 Sek.): "Und hier sind beispielsweise zu nennendie E-Mobilität, Ladeinfrastruktur, die auch dazu gehört, aber auch dieintelligente, bedarfsgerechte Steuerung von Klimatisierung, von Beleuchtung oderauch unserer Gepäckförderanlage. Und all diese Maßnahmen bringen uns in kleinenSchritten unserem Ziel näher."Sprecher: Und das will Fraport übrigens ohne CO2-Kompensationen, also ohneAusgleichsmaßnahmen, erreichen.O-Ton 4 (Michelle Bargenda, 4 Sek.): "Wir gehen den direkten Weg. Das heißt,kein CO2-Ausstoß mehr bis 2045."Abmoderationsvorschlag: Der Flughafenbetreiber Fraport hat sich einemambitionierten Klimaschutzziel verschrieben und wird bis spätestens 2045CO2-frei arbeiten. Das liefert einen starken Beitrag für einen insgesamtgrüneren Luftverkehr. Weitere Informationen hierzu sind unterhttp://www.fraport.com zu finden.Pressekontakt:Angelika HeinbuchUnternehmenskommunikationUKM-MM60547 Frankfurt am MainTelefon +49 69 690-28417mailto:a.heinbuch@fraport.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/31522/5470281OTS: Fraport AGISIN: DE0005773303

