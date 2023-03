Bamboo Rose setzt mit der Übernahme von Backbone PLM doppelt auf die Unterstützung von Designern

Backbone bietet eine design-orientierte Produktentwicklungsplattform, die es Einzelhändlern und Marken jeder Größe über Kleidung, Software und Hardware hinweg ermöglicht, Produkte intelligenter, schneller und im großen Maßstab herzustellen. Die Digitalisierung historisch manueller Teile des Design-Produktionszyklus innerhalb der Backbone-Anwendung gibt Designern die Zeit, das zu tun, was sie am besten tun: Produkte zu entwickeln, zu innovieren und zu entwickeln, die an ihren Marken und Geschäftsmodellen ausgerichtet sind.

Das cloud-basierte System der miteinander verbundenen Bibliotheken von Backbone hilft Kunden, den Zeitverlust von 20 %, der bei der Suche nach Produktinformationen in der Produktion entsteht, wieder wettzumachen.

Das fusionierte Unternehmen, das jährlich Transaktionen im Wert von mehr als 1,2 Millionen US-Dollar für Tausende von Produkten und Benutzern bei Hunderten von führenden Marken verwaltet, wird ein erstklassiges End-to-End-PLM für kreative und technische Arbeitsabläufe anbieten. Die gemeinsame Plattform löst kritische geschäftliche Herausforderungen für allgemeine Handelsartikel, Bekleidung und Spezialartikel, Lebensmittel und Apotheken und andere Einzelhändler.

„Eine echte Lösung für die unzähligen Anforderungen an Produktdesign und -entwicklung im Unternehmensmaßstab ist eine Herausforderung", sagte Matt Stevens, CEO von Bamboo Rose. „Um Einzelhändler und Marken in die Lage zu versetzen, ihre digitale Entwicklung zu beschleunigen, ohne dabei die Kreativität und Flexibilität zu beeinträchtigen, die sie in den Augen ihrer Kunden so großartig macht, müssen die vielen beteiligten Fachleute über ein umfassendes Praxiswissen verfügen. Der nachweisliche Erfolg von Backbone, den Einfluss des Designers auf diese Reise zu ermöglichen, ohne das Design auf dem Altar der Geschäftsprozessverbesserung zu opfern, wird in Kombination mit Bamboo Roses marktbeherrschender Zusammenarbeit mit Zulieferern und technischen Effizienzgewinnen im Design ein Kraftmultiplikator sein".